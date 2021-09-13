В Москве 13 сентября ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 22-24 градуса тепла, в ночь на вторник - до плюс девяти градусов.

Ожидается юго-западный ветер от шести до 11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов.