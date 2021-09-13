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В Японии на берег выбросило мертвого 14-метрового кашалота

По данным телеканала NHK, пока причину смерти млекопитающего не установили

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Жители города Одавара (префектура Канагава) обнаружили на одном из пляжей тело мертвого кашалота длиной более 14 м. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в настоящее время власти решают, что делать с телом млекопитающего. По словам местных жителей, раз в несколько лет на берег выбрасывает тела мертвых китов и кашалотов, однако такую крупную особь они видят впервые. На данный момент причина смерти кашалота не установлена, этим вопросом планируют заняться специалисты из местного исследовательского института.

 

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