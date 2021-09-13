В Японии на берег выбросило мертвого 14-метрового кашалота

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Жители города Одавара (префектура Канагава) обнаружили на одном из пляжей тело мертвого кашалота длиной более 14 м. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что в настоящее время власти решают, что делать с телом млекопитающего. По словам местных жителей, раз в несколько лет на берег выбрасывает тела мертвых китов и кашалотов, однако такую крупную особь они видят впервые. На данный момент причина смерти кашалота не установлена, этим вопросом планируют заняться специалисты из местного исследовательского института.
13日朝、神奈川県小田原市の海岸で、体長およそ14メートルの死んだクジラが漂着しているのが見つかりました。— NHKニュース (@nhk_news) September 13, 2021
県と市では、クジラの状態などの調査を進め、今後の対応について検討するということです。https://t.co/cXxw738FBi#nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV