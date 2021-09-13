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Пандемия COVID-19

Власти Москвы не планируют полного перехода на дистанционное обучение

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что почти весь 2020 год старшеклассники учились дистанционно. При этом к осени специалисты существенно доработали систему МЭШ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют полностью переводить учебные заведения города на дистанционное обучение. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Никогда дистанционное обучение не сможет заменить очное. Но в некоторых ситуациях перед нами стоял выбор не между очное или дистанционное, а либо взрывной рост заболеваемости и, как следствие, смертности, или дистанционное образование. <…> Планов на переход на дистанционное образование у нас нет, но для определенных категорий ребят это уникальная, по сути дела, возможность сохранить обучение, не отставая", - сказала Ракова.

Она напомнила, что почти весь 2020 год старшеклассники учились дистанционно, при этом к осени специалисты существенно доработали систему МЭШ. Всего за время дистанционного обучения было проведено 17 млн онлайн-уроков, в которых одновременно принимали участие до 600 тыс. школьников.

"Как только эпидемиологическая ситуация позволила, мы сразу приступили к очному режиму обучения", - подчеркнула заммэра.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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