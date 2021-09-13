Чуть более 1% классов школ Москвы ушли на карантин с 1 сентября из-за ковида

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чуть более 1% классов в школах Москвы ушли на карантин из-за коронавируса с начала нового учебного года, это небольшие показатели для города, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В любом случае ковид от нас никуда не ушел. Дети уходят на карантин, как только в классе появляется заболевший. И сейчас у них есть возможность не прекращать обучение, находясь на карантине. В этом году с 1 сентября дети уже две недели учатся очно, и чуть более 1% классов - это немного - находятся на сегодняшний день на карантине и продолжают обучение наравне с ребятами из своей параллели", - сказала Ракова.

По ее словам, на дистанционном обучении также могут находиться дети, которые по другим причинам находятся в больницах, а также на спортивных сборах.

Заммэра также отметила, что дистанционное образование в Москве не заменит очное.