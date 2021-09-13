Лоукостер "Победа" возобновляет регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" с 20 сентября возобновляет регулярные рейсы в Стамбул (Турция) из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург), сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам на самолете Boeing 737 вместимостью до 189 пассажиров. Вылет из Кольцово - в 08:50, прибытие в Стамбул - в 11:40 местного времени. Продолжительность полета составит порядка пяти часов", - говорится в сообщении.

Ранее лоукостер осуществлял рейсы в Стамбул в апреле 2021 года до закрытия направления в связи с пандемией.

В пресс-службе Кольцово отметили, что по итогам 2019 года пассажиропоток на маршруте превысил 45 тыс. человек. В настоящее время полеты в Стамбул из Екатеринбурга выполняет авиакомпания Turkish Airlines. С приходом "Победы" на маршрут общее число рейсов в турецкий город вырастет более чем вдвое - до семи в неделю.