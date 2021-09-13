СМИ: число жертв лихорадки денге на севере Индии достигло 114

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Число жертв лихорадки денге в северном индийском штате Уттар-Прадеш достигло 114. Об этом в понедельник сообщает газета The Times of India.

Среди умерших от начавшейся две недели назад эпидемии денге 88 детей. В государственных и частных больницах на лечении находятся около 12 тыс. пациентов с симптомами лихорадки - высокой температурой, внезапным падением количества тромбоцитов и сильным обезвоживанием.

Эпицентром денге стал округ Фирозабад. Вспышка этой болезни произошла также в округах Матхура, Эта и Маинпури.

По распоряжению властей из-за вспышки денге в Уттар-Прадеше прекращены занятия учащихся с 1 по 8 класс включительно.

В Матхуру направлена группа экспертов Индийского совета медицинских исследований (ICMR) для сбора данных о причинах болезни. Медики приступили там к выполнению специальной программы по профилактике денге и улучшению медицинского обслуживания заболевших.

Разносчиками денге являются комары. В настоящее время в Индии продолжается сезон дождей, во время которого численность комаров и москитов резко возрастает.