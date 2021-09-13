Количество операций в спинальном Центре больницы им. Ворохобова за год выросло в два раза

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Врачи спинального Центра в больнице им. Ворохобова в Москве после модернизации операционного блока и капремонта выполнили с сентября 2020 года более 1,4 тыс. операций. Это почти вдвое больше, чем до ввода в эксплуатацию нового операционного комплекса за аналогичный период, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Ежемесячно в центре проводится до 150 сложнейших операций на позвоночнике, а за год было выполнено более 1,4 тыс. таких операций. Это почти вдвое больше, чем до ввода в эксплуатацию нового операционного комплекса за аналогичный период. Возможности центра позволяют избежать выполнения ревизионных операций (повторная операция по замене ранее установленного протеза - прим. ТАСС) - за весь период работы нового комплекса такие операции не потребовались ни одному пациенту. Этого удалось добиться за счет применения передовых интраоперационных технологий, которые контролируют положение имплантов", - приводятся слова замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Токарева.

Для оснащения нового операционного блока спинального центра было закуплено более 20 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования: интегрированная операционная система OR1 Neo, система трехмерной визуализации для микрохирургии и открытой хирургии Vitom 3D, мобильная диагностическая интраоперационная рентгеновская система O-ArmO2 и другие. Гордостью операционного комплекса является уникальная роботизированная система ARTIS pheno, которая позволяет получать КТ-изображение позвоночника менее чем за одну минуту. С помощью этой роботизированной системы уже проведено 18 сложных реконструктивных операций при сложнейших деформациях позвоночного канала.

В новом операционном комплексе врачи объединили передовой опыт лечения наиболее распространенных патологий позвоночника. При этом основной упор был сделан на использование малоинвазивных методов, обеспечивающих быструю реабилитацию пациента после операции.

Московский спинальный центр ГКБ № 67 носит статус первого в столице международного референсного центра AO SpineCenter по хирургии позвоночника. В работе операционного комплекса Московского спинального центра нейрохирургии задействовано 10 спинальных нейрохирургов, 8 операционных медицинских сестер. В каждой операции на позвоночнике принимает участие 2-3 хирурга и 2 операционные сестры.