Детские поликлиники в Кузбассе будут работать без выходных из-за роста заболеваемости ОРВИ

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса на фоне роста заболеваемости ОРВИ среди детей приняли решение изменить график работы поликлиник и сделать его ежедневным, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального правительства.

"За прошедшую неделю сохранился рост числа заболевших ОРВИ среди несовершеннолетних, в связи с этим был принят ряд мер, касающихся работы детских поликлиник. Кроме того, по решению регионального Минздрава на период подъема сезонной заболеваемости детские поликлиники переведены на работу без выходных", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в будние дни детские поликлиники будут работать до 20:00, в субботу - до 18:00, в воскресенье - до 14:00.

Что касается заболеваемости коронавирусом, то, по оценке медиков, недельная смертность от коронавируса снизилась примерно на треть от пиковых значений. По-прежнему наиболее высокая летальность среди лиц старшего поколения, не прошедших вакцинацию. Ежедневно в регионе фиксируется порядка 170 новых случаев заражения коронавирусом. Прививки от COVID-19 сделали 818 тыс. человек, в том числе 729 тыс. привиты двумя компонентами вакцины.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Кузбассе выявлено свыше 54 тыс. случаев заражения коронавирусом, 51,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 204 человека умерли, остальные находятся под наблюдением медиков. Для оказания медицинской помощи пациентам с пневмонией и коронавирусом в стационарах региона развернуто почти 2,8 тыс. коек, 20% из них свободны и находятся в резерве.