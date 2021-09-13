Исследование: аккаунты друзей ребенка в соцсетях регулярно просматривают 30% родителей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти треть россиян (30%) регулярно просматривают аккаунты друзей своего ребенка в социальных сетях, чтобы знать, как он проводит свободное время в компании сверстников. Это следует из опроса соцсети "Одноклассники", приуроченного к старту проекта #МеняВолнует.

"По результатам опроса для проекта #МеняВолнует стало известно, наблюдают ли родители за окружением своих детей в соцсетях. 30% регулярно просматривают аккаунты друзей своего ребенка, чтобы всегда быть в курсе, чем он занимается в свободное время в компании сверстников. 56% респондентов полностью доверяют своему ребенку и наблюдают за аккаунтами его друзей просто из интереса", - говорится в исследовании.

Согласно данным опроса, 34% опрошенных готовы денежно поощрять своих детей за отличные оценки, в то время как 54% считают, что дети должны учиться по собственному желанию без материальных поощрений, 13% придерживаются мнения, что ребенка нужно заставлять учиться на хорошие оценки и наказывать за плохие.

В ходе опроса 82% респондентов сообщили, что заниматься половым воспитанием ребенка должны родители, 32% считают, что этим должны заниматься учителя или психологи в школе, 6% - его друзья, еще 6% считают, что ребенок сам может найти нужную информацию в интернете.

По результатам опроса, более половины женщин (56%) хотят открыто делиться своими проблемами в социальных сетях, еще 30% считают, что можно делиться такими проблемами, но без подробностей, еще 14% сказали, что это слишком личная информация. В то же время мужчины практически в равной степени поддерживают и откровенность (47%), и анонимность (44%) в данном вопросе.

Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1 345 пользователей рунета совместно с исследовательским центром ResearchMe.