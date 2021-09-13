Во Всемирном банке рассказали, сколько человек мигрируют из-за изменения климата

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Последствия глобального изменения климата могут вынудить 216 млн человек во всем мире покинуть места проживания и переместиться в другие районы своих стран. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Всемирного банка (ВБ).

"Изменение климата, которое становится все более мощным фактором миграции, может вынудить 216 млн человек в шести регионах мира переместиться в другие районы своих стран к 2050 году. Очаги внутренней миграции, обусловленной изменением климата, могут возникнуть уже в 2030 году и продолжать распространяться и усиливаться к 2050 году", - отмечают авторы работы.

По их словам, последствия глобального изменения климата "оказывают влияние на благополучие людей, приводят к потере возможности проживать в местах, подверженных значительным рискам". Согласно подсчетам специалистов ВБ, к 2050 году в Африке к югу от Сахары может появиться до 86 млн человек, которые вынуждены будут переехать в другие районы своих стран из-за изменения климата, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе - 49 млн, в Южной Азии - 40 млн, в Северной Африке - 19 млн, в Латинской Америке - 17 млн, в Восточной Европе и Центральной Азии - 5 млн.

По оценкам авторов доклада, "незамедлительные и согласованные действия по сокращению глобальных выбросов и поддержке зеленого, инклюзивного и устойчивого [экономического] развития могут сократить масштабы обусловленной изменением климата миграции на 80%".