Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о крушении судна "Восток" в 2018 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крушении рыболовецкого судна "Восток" в 2018 году, при котором погибли 20 членов экипажа. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сахалинской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Уголовное дело будет направлено в Невельский городской суд Сахалинской области", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным Следственного комитета, обвиняемый - Андрей Клочков, который занимал должность заместителя директора по безопасности мореплавания в ООО "ДВ-флот". 25 января 2018 года российское рыболовецкое судно "Восток", принадлежащее ООО "ДВ-Флот", во время следования из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области в акватории Японского моря в неблагоприятных погодных условиях подверглось сильному обледенению. В результате судно опрокинулось, все 20 членов экипажа погибли.

"Непосредственной причиной случившегося стало бездействие обвиняемого, занимавшего с 2015 года в ООО "ДВ-Флот" должность заместителя директора по безопасности мореплавания, который, вопреки требованиям нормативно-правовых актов и должностных обязанностей, не провел инструктаж и подготовку экипажа к действиям в аварийных ситуациях и в борьбе за живучесть судна, не осуществлял постоянный контроль за соблюдением требований безопасности мореплавания и охраны жизни на море", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования компания - владелец судна выплатила семьям погибших по 1,5 млн рублей. Для обеспечения компенсации морального вреда родственникам погибших наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 1,1 млн рублей.