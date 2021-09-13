Жителя Ростова-на-Дону арестовали за управление электросамокатом в состоянии опьянения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал на десять суток жителя Ростова-на-Дону, который управлял электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"Сегодня мировым судьей Кировского судебного района мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток", - говорится в сообщении.

Мужчину, передвигавшегося на электросамокате "Куго" по проезжей части и имевшего внешние признаки опьянения, экипаж ДПС остановил на улице Московской в центре города. В ходе проверки полицейские установили, что мощность электродвигателя самоката составляет 2,4 кВт. Согласно правилам дорожного движения, он приравнен к транспортным средствам.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем был доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. В отношении мужчины был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").