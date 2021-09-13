Ростуризм планирует пустить субсидированные чартерные рейсы из Казани в Минводы

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Ростуризм рассматривает возможность запуска чартерных субсидированных рейсов в Минеральные Воды не только из Москвы, но и из Казани. Об этом во время пресс-конференции в Казани рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Важный момент, над которым мы тоже работаем, чтобы чартеры стартовали не только из Москвы, мы с коллегами тоже эту тему обсуждали. Понимаю, что тяжелая история. Еще более сложно принимаются решения, но нужно пробовать, нужно ставить чартеры, нужно раскачивать спрос. Одно из направлений, которое мы тоже с одним из туроператоров рассматривали - это Казань - Минеральные Воды", - сказала Догузова.

Она отметила, что более 70% перелетов через осуществляется через Москву. Догузова уточнила, что хотелось бы за счет чартеров решать проблему связанности страны, чтобы туристы могли напрямую летать в популярные места отдыха.

В понедельник первый чартерный субсидированный авиарейс туроператора "TUI Россия" с туристами из Москвы приземлился в Казани.

TUI Россия реализует свои чартерные программы, в том числе благодаря субсидиям от государства, за счет которых компенсируется 50% стоимости рейса. По правилам предоставления субсидий компания должна направить не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 путешественников, купивших пакетные туры.

Запуск субсидируемых чартерных программ позволяет снизить цену на туры для потребителей. К примеру, стоимость тура на новые направления, в Казань и Тюмень, на неделю начинается от 10 тыс. рублей за полный пакет, на Сахалин ценник в среднем составлял 35-40 тыс. рублей на человека.