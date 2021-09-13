Власти Кипра изменили эпидемический статус четырех стран

НИКОСИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Республики Кипр изменило эпидемический статус четырех государств на семь дней с 16 по 22 сентября, оставив Россию в красной категории с правом приезда на остров невакцинированных пассажиров с двумя диагностическими тестами. Об этом свидетельствует реестр, опубликованный Минздравом в понедельник и вступающий в силу в ближайший четверг.

Австрия и Хорватия переводятся из оранжевой эпидемической зоны в более низкую - красную. Непривившимся гражданам следует приезжать на Кипр с отрицательным результатом одного теста, пройденного в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса.

Дания и Объединенные Арабские Эмираты переведены из оранжевой в красную зону.

В зеленой зоне с четверга будут находиться девять стран - прибывающим оттуда пассажирам не требуются предоставлять медицинские документы, в оранжевой - 15, в красной - 39 государств.

В очередном недельном реестре изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - на основании оценки, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.

Правила прилета для россиян

Для невакцинированных пассажиров из стран красной категории, в которую входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красного уровня придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. На цифровой платформе www.covid-testcyprus.com можно будет узнать о результате теста, который должен будет там появиться не позднее чем через три часа после сдачи анализа. До момента получения этого результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

Согласно требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством с 1 августа, невакцинированным гостям острова теперь приходится в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр. Этот диагностический анализ, цену на который государство ограничило "потолком" в €10, они смогут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках острова в дополнение к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран их цветовой зоны. На вакцинированных туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.

От необходимости иметь сертификат о прохождении теста на коронавирус, а также от помещения на карантин и от обязательного прохождения диагностических анализов избавляются пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации либо российским препаратом "Спутник V", либо китайским - Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen. Но это правило действует в том случае, если на руках у путешественников будут сертификаты вакцинации из стран ЕС, ЕЭЗ, а также России, Швейцарии, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады, Кувейта и КНР. При этом кипрские власти оставляют за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте.