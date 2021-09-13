Президент агентства Reuters покинет свой пост к концу года

ТАСС, 13 сентября. Президент британского информационного агентства Reuters Майкл Фриденберг в понедельник заявил, что покинет свою должность к концу года. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Настало время передать эстафету", - написал Фриденберг в письме своим коллегам, отметив, что "Reuters находится в исторически сильном положении как с редакционной, так и с финансовой точки зрения".

Фриденберг занимает должность президента агентства в течение трех лет. За это время был перезапущен сайт reuters.com. В июле впервые за 170-летнюю историю агентства главным редактором была назначена женщина - Алессандра Галлони.

Thomson Reuters), материнская компания агентства, сообщила, что в ближайшее время начнет поиск новых кандидатов на занимаемый Фриденбергом пост.