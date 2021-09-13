В Коми высадили более 6 тыс. сеянцев сосны во время акции "Сохраним лес"

СЫКТЫВКАР, 13 сентября. /ТАСС/. Более 3 га Ыбского лесничества в Республике Коми засадили в понедельник сеянцами сосны в рамках всероссийского экологического проекта "Сохраним лес" нацпроекта "Экология" и федеральной акции "Лес памяти". Через 80 лет на этой территории будет товарный лес, сказал глава республики Владимир Уйба.

"Сегодня мы на площади 3 га высаживаем сеянцы сосны. Через 80 лет, как говорят, лесничие, здесь будет товарный лес. Для жителей Республики Коми лес - это особое богатство и достояние, потому что лес кормит, согревает, дает работу. Сегодня мы отдаем долг нашей красавице Парме, высаживая маленькие саженцы, чтобы наши дети, внуки и правнуки ходили по этому лесу и также восполняли утраты лесного богатства", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "Вконтакте".

Впервые всероссийская акция "Сохраним лес" была проведена в 2019 году. Она реализуется в рамках национального проекта "Экология". За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".

В 2020 году за три месяца лесовосстановительной кампании на территории страны в проекте приняли участие более 1,1 млн человек, было высажено свыше 42 млн деревьев. В этом году во всех 85 регионах России запланировано высадить 70 млн деревьев. Цель проекта - высадить 5 млрд деревьев к 2030 году.