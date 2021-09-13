Власти Краснодарского края планируют увеличить количество благоустроенных пляжей

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где пляжами заняты лишь 113 км береговой линии из 1,2 тыс. км, планируют создавать новые пляжные территории и благоустраивать существующие, что позволит курортам Кубани повысить конкурентные преимущества перед зарубежными, заявил журналистам в понедельник председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Мы видим, что пляжный отдых - это приоритетный вид отдыха для россиян. Но, к сожалению, существующих пляжей катастрофически не хватает. А для того, чтобы успешно конкурировать с заграничными курортами, нам нужно не только повышать уровень и качество сервиса, развивать инфраструктуру действующих пляжных территорий, но и особое внимание уделять увеличению количества благоустроенных пляжей и рекреационных зон", - приводит пресс-служба слова Бурлачко.

Уточняется, что на пленарном заседании приняли резолюцию по развитию пляжных территорий на Кубани. На данный момент на побережье Азовского и Черного морей в крае работают 553 пляжа, которые стоят на учете ГИМС МЧС России, они занимают территорию 113 км береговой линии при том, что общая ее протяженность составляет около 1,2 тыс. км. На Кубани 80 пляжей прошли классификацию по международным стандартам, на 228 пляжах внедрен региональный стандарт пляжного отдыха.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, регион планирует создавать новые пляжные территории, в том числе, за счет инвестиционных сложений, так как инвестиции в санаторно-курортный комплекс занимают значительную часть инвестиционного портфеля региона.

"Развитие пляжей затрагивает развитие территорий в целом, нужно строить новые поселки, новую инфраструктуру для приема отдыхающих. Мы стремимся к увеличению турпотока, строим гостиницы и развлекательные центры, присваиваем им звезды, обучаем персонал, но ничто не заменит наш главный природный ресурс - пляжи морского побережья. Они должны быть комфортными, благоустроенными, позволяющими отдохнуть всем - гостям и жителям края", - добавил Бурлачко.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.