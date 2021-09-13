Свыше 330 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из прибрежных районов из-за тайфуна "Чанту"

ШАНХАЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Шанхая эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов города порядка 331 тыс. человек из-за 14-го по счету в этом сезоне тайфуна "Чанту", эпицентр которого вплотную подошел к мегаполису в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщает местный информационный ресурс Pengpai со ссылкой на оперативных штаб по предотвращению негативных последствий удара стихии.

Скорость ветра в центральной части "Чанту", который сейчас классифицируется как сильный тайфун, составляет около 42 м/с. Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 117 км к востоку от Шанхая и продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 5 км/ч.

С самого утра понедельника мегаполис накрыли сильные ливни со шквалистыми порывами ветра, был объявлен оранжевый уровень опасности. В ночь с понедельника на вторник, прогнозируют метеорологи, уровень выпавших осадков в некоторых районах города достигнет 250 мм. За минувшие сутки из-за тайфуна власти приостановили работу свыше 100 туристических объектов, включая шанхайский "Диснейленд". О каких-либо серьезных повреждениях или пострадавших из-за удара стихии информации пока не поступало.

В Шанхае 13 сентября международный аэропорт Пудун с 11:00 по местному времени (06:00 мск) отменил все рейсы. Аналогичные меры были приняты и в другой воздушной гавани мегаполиса Хунцяо с 15:00 (10:00 мск). Аэропорты города начнут постепенно восстанавливать прием и отправку рейсов со вторника.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.