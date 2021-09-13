Имя олимпийской чемпионки Ласицкене присвоили спортшколе в КБР, где она занималась

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Совет местного самоуправления города Прохладный в Кабардино-Балкарии (КБР) принял решение о присвоении имени олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене спортивной школе, в которой занималась спортсменка. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в понедельник.

"По решению Совета местного самоуправления городского округа Прохладного спортивная школа теперь будет носить имя олимпийской чемпионки",- говорится в сообщении.

Ранее указом главы КБР Ласицкене удостоена высшей награды республики - ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Мария Ласицкене (Кучина) родилась и тренировалась в Кабардино-Балкарии в городе Прохладном. В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале Бриллиантовой лиги. Также в активе россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, пять побед в финале Бриллиантовой лиги.