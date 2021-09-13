Кабмин Украины изменил COVID-сертификаты и смягчил правила карантина для привитых

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Новые нормы предусматривают разделение COVID-сертификатов на зеленые и желтые, а также разрешают работу некоторых заведений даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого количества вакцинированных, сообщило министерство здравоохранения страны в понедельник на своем официальном сайте.

COVID-сертификаты

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление о введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса. Нововведения касаются сертификатов вакцинации.

"Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции - так называемые желтый или зеленый [сертификаты] - и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования, который действует 72 часа, или о выздоровлении от COVID-19. Так называемый желтый сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а зеленый - о полном курсе [вакцинации]", - проинформировало министерство.

Привилегии для привитых

Работа некоторых категорий учреждений теперь будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина. Принятые изменения затрагивают, в частности, учебный процесс. "Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с желтым или зелеными COVID-сертификатами", - отметили в Минздраве, добавив, что в случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый сертификат.

Кроме того, ограничения желтой зоны карантина не будут действовать, если не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый сертификат. "Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем", - добавили в Минздраве.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности ограничения не будут применяться для участников, посетителей, работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе церквей, кинотеатров, театров, музеев и других культурных, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов, у которых есть зеленые сертификаты вакцинации.

Принятые изменения коснулись и пересечения границы страны. "При наличии у лица, которое пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий (таковыми Киев считает Крым и неподконтрольные ему территории Донбасса - прим. ТАСС)", - сообщили в министерстве.

"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны", - прокомментировал решение министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, слова которого приводит ведомство.

Постановление вступает в силу через семь дней с момента опубликования.

Ситуация с коронавирусом

10 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что более жесткие карантинные ограничения на Украине, которые правительство планирует ввести в ближайшее время из-за ухудшения эпидемической ситуации, не будут распространяться на вакцинированных граждан. По его словам, предполагается, что большинство ограничений желтого и красного уровней эпидемической опасности не будут применяться для вакцинированных.

В последние две недели на Украине фиксируется значительный прирост новых случаев заражения коронавирусом. К примеру, 9 сентября суточное число случаев заражения коронавирусом на Украине увеличилось на 32% и составило 3 663 человек. По состоянию на понедельник в стране за последние 24 часа выявлено еще 1 205 новых инфицированных. За все время пандемии на Украине зарегистрировано более 2,3 млн случаев, умерли от осложнений более 54 тыс. человек.

Правительство Украины 11 августа продлило до 1 октября адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. При адаптивном карантине существует разделение на зоны, ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно и зависят от эпидемической обстановки. Объявление жесткого карантина в Минздраве прогнозируют в ноябре.