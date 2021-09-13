Глава Минздрава Украины заявил, что страна начала возвращаться к "докоронавирусной" жизни

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины внесло изменения в карантинные правила, которые позволят стране возвратиться к нормальной "докоронавирусной" жизни даже в случае ужесточения ограничений. Об этом заявил в понедельник украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV .

"Сегодня правительство действительно приняло изменения к постановлению, которым установлен адаптивный карантин на территории Украины, - сказал Виктор Ляшко. - И этими изменениями мы начинаем возвращение к нормальной докоронавирусной жизни".

"Мы разрешаем в желтом, оранжевом и красном уровнях эпидемической опасности, которые устанавливаются в соответствии с определенными индикаторами - заболеваемости, заполненности коек, нагрузки на учреждения охраны здоровья, функционировать определенным сферам экономики во время этих карантинных ограничений", - отметил глава Минздрава.

Он уточнил, что ограничения, которые раньше вводились в регионе при попадании его в желтую зону карантина, теперь могут не применяться в некоторых заведениях в случае, если 80% сотрудников или посетителей привиты хотя бы одной дозой вакцины. Это касается и коллективов учебных заведений. В случае попадания региона в красную зону карантина показатель вакцинированных посетителей или сотрудников учреждения для продолжения его работы должен составлять 100%. Ляшко также отметил, что, согласно новым правилам, сертификат о вакцинации будет включать информацию о введении препарата от коронавируса или о перенесенном не позднее чем полгода назад заболевании COVID-19. Он добавил, что контролирующие органы будут проверять долю сотрудников предприятия, которые были вакцинированы.

Правительство Украины ранее в понедельник внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Новые нормы предусматривают разделение COVID-сертификатов на зеленые и желтые, а также разрешают работу некоторых заведений даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого количества вакцинированных.

Правительство Украины 11 августа продлило до 1 октября адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. При адаптивном карантине существует разделение на зоны, ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно и зависят от эпидемической обстановки. Объявление жесткого карантина в Минздраве прогнозируют в ноябре.