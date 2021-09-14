Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материк (Хабаровский край), возобновила работу после улучшения погодных условий в Татарском проливе. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Сахалинском морском пароходстве.

"Паромная переправа Ванино - Холмск открыта. Погода в Татарском проливе улучшилась", - рассказали в компании.

Паромная переправа приостановила работу с начала суток 12 сентября. Все прошедшие выходные циклон оказывал влияни ена сахалинскую погоду. Он принес на остров сильные дожди и ветер.

Сейчас на Сахалине хорошая солнечная погода, осадков и ветра нет.