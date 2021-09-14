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Единый день голосования

Лига безопасного интернета зафиксировала 4,5 тыс. фейков о выборах в Думу

Среди фейков, как уточнила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, ложная информация о существовании "методички для председателей УИК по вбросам и отмена трехдневного видеонаблюдения"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета зафиксировала более 4,5 тыс. фейков о выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"С 8 июля таких публикаций волонтерами Лиги безопасного интернета зафиксировано уже 4 526, их число будет расти в последние дни перед голосованием", - сказала она.

Среди фейков, по ее словам, ложная информация о существовании "методички для председателей УИК по вбросам и отмена трехдневного видеонаблюдения".

Она отметила также, что фейки продвигаются с использованием в том числе ботов, а ряд фейков распространен с территории иностранных государств.

Фейки распространяются в мессенджерах и соцсетях, в том числе в TikTok.

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РоссияЕдиный день голосования
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