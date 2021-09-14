Архангельский и казахстанский вузы открыли совместную магистратуру по русскому языку

АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ, Архангельск) и Южно-Казахстанский государственный педагогический университет (Казахстан, г. Шымкент) открыли совместную магистерскую программу по преподаванию русского языка и литературы. Как во вторник рассказали ТАСС в пресс-службе САФУ, это первая совместная программа высшего образования архангельского вуза с Казахстаном.

"В новом учебном году в Северном Арктическом федеральном университете и Южно-Казахстанском государственном педагогическом университете начинает работу совместная магистерская программа "Преподавание русского языка и литературы", направление "Педагогическое образование". Это первая совместная программа", - сказали в пресс-службе.

Данная инициатива была поддержана Россотрудничеством в Казахстане. "Новая программа двух дипломов появилась благодаря инициативе САФУ выступить площадкой для подготовки национальных кадров Республики Казахстан по педагогическому и филологическому профилю. Несмотря на трудности, в том числе вызванные глобальной пандемией, мы смогли завершить этап разработки и согласования программы и открыть обучение в этом году", - приводит пресс-служба слова проректора по международному сотрудничеству и информационной политике САФУ Константина Зайкова.

Программа направлена на подготовку педагогов по русскому языку и литературе. В магистратуру поступили 20 человек: восемь из Казахстана и 12 - из России. Учиться пришли как опытные педагоги, так и выпускники программ, связанных с начальным образованием, а также издатели, журналисты, юристы и программисты. "Существенное отличие этой программы в том, что наши студенты смогут поехать на практику в Казахстан и попробовать преподавать русский язык и литературу в учебных заведениях другой страны. Это важный вызов в рамках практики для магистрантов, необходимый для их профессионального формирования. Казахская часть группы сможет получить сразу два диплома - ЮКГПУ и САФУ, что серьезно расширит их возможности в будущем трудоустройстве", - пояснила ТАСС научный руководитель программы, профессор кафедры русского языка и речевой культуры САФУ Виктория Марьянчик.

Первый год обучения студенты ЮКГПУ будут учиться в своем вузе, на втором курсе приедут в Архангельск.