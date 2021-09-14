Количество погибших на российских дорогах сократилось на 8% с начала года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Количество человек, погибших на дорогах России, с начала 2021 года сократилось на 8%. Об этом на международном форуме "Инновации в дорожном строительстве" сообщил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин.

"Перед нами стоит очень важная амбициозная задача, поставленная президентом, снизить смертность к 2030 году в 3,5 раза. Таких темпов никто в мире не достигал, в этой связи без инноваций и умного подхода ко всем аспектам жизнедеятельности участника движения, автомобильной дороги, транспорта, сложно представить, как эти задачи можно выполнить. Тем не менее с первого года реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" нам удается снизить смертность ежегодно на 6-7%. В текущем году мы также наблюдаем снижение смертности и количество погибших в ДТП - на 8% меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

По его словам, ГИБДД не устраивает такой результат снижения смертности. "Я вам честно скажу, что не удовлетворяют [такие темпы снижения]. Мы идем по нижнему срезу плановых показателей, которые сами себе нарисовали для достижений в этом году", - сказал он.

Понарьин также отметил, что в настоящее время качество дорог, особенно федеральных, стало гораздо лучше, но также происходит и увеличение скорости на них, что ведет к росту количества ДТП.

"Решить дилемму между увеличением скорости и повышением безопасности - эта основная задача. Поэтому на стадии проектирования дорог очень важны новые инновации, вводить их для того, чтобы минимизировать риски, связанные с ошибками людей, участников дорожного движения. В равной степени мы инновации относим и к конструкции транспортных средств", - добавил Понарьин.