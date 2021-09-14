Замглавы Еврокомиссии посетит Россию в октябре, чтобы обсудить конференцию ООН по климату

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс посетит ряд зарубежных стран в рамках подготовки к намеченной в ноябре конференции ООН по климату. Он, в частности, планирует визит в Россию. Об этом замглавы заявил во вторник на заседании пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которое транслировалось на сайте органа.

"На прошлой неделе я уже общался со [спецпосланником США климату] Джоном Керри, и в рамках подготовки к конференции COP-26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) я с ним увижусь еще раз на следующей неделе, - сказал Тиммерманс. - В начале октября мы поедем в Москву, в Россию".

Тиммерманс анонсировал на следующей неделе переговоры с рядом представителей стран и объединений стран, наиболее уязвимых перед последствиями изменения климата. Он также заверил, что постоянно поддерживает от лица ЕС активный диалог с КНР.

"Мы общаемся с турками, на этой неделе отправимся в Египет, чтобы пообщаться со странами средиземноморского региона", - добавил он.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в октябре совещание по климатической политике. По его словам, подготовка к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго идет "серьезнейшим образом", хотя пока нет полной уверенности насчет участия в этом мероприятии российского лидера.