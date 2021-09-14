В посольстве Словакии разъяснили правила въезда россиян в республику

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Словакия не меняет для граждан России действующих условий въезда на территорию республики в связи с возобновлением авиасообщения между странами с 21 сентября, эти правила не касаются туристов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в словацком посольстве в Москве.

В диппредставительстве подтвердили, сославшись на сайт Министерства иностранных и европейских дел Словакии, что въезд возможен для лиц, имеющих постоянное или временное проживание в Словакии и других странах ЕС. "Об актуальных условиях въезда в Словакию, в том числе об обязательном карантине, заявитель может найти информацию на сайте министерства, они не изменялись", - отметил собеседник агентства.

В соответствии с действующими правилами, въезд для туристов остается закрытым.

В понедельник в дирекции международного аэропорта имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе ТАСС сообщили, что граждане России при въезде в Словакию должны представить пограничным властям республики справки об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус, также до прибытия в страну зарегистрироваться на сайтах korona.gov.sk/ehranica/ и mindop.sk.

Как ранее в понедельник проинформировал официальный телеграм-канал правительства РФ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией, Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение со Словакией. В эту страну самолеты будут летать по маршруту Москва - Братислава (четыре рейса в неделю) и Санкт-Петербург - Братислава (два рейса в неделю).