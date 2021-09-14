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Семьям с детьми в Югре будут возмещать расходы на поездки по РФ за медицинской помощью

Региональные власти ожидают, что такой мерой поддержки смогу воспользоваться около 1,5 тыс. югорчан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Семьям с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) будут возмещать расходы на проезд в другие регионы России, если они отправляются за высокотехнологичной медицинской помощью. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.

"Поручаю департаменту социального развития совместно с департаментом здравоохранения автономного округа внести в установленном порядке в правительство автономного округа до 17 сентября 2021 года предложения по введению с 1 ноября 2021 года следующих мер поддержки: возмещение расходов на проезд в пределах РФ - детям, взрослым и сопровождающим их лицам, выезжающим для получения высокотехнологичной медицинской помощи", - сказала губернатор.

Региональные власти ожидают, что такой мерой поддержки смогу воспользоваться около 1,5 тыс. югорчан.

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Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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