Эксперты ФРГ приняли участие в измерении уровня радиации в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Германия в рамках проекта совместного преодоления последствий Чернобыльской катастрофы принимает участие в изучении радиационного состояния зоны отчуждения. Об этом во вторник сообщило посольство ФРГ на Украине.

"Федеральное ведомство по радиационной защите уже в третий раз совместно с украинскими экспертами производило измерение радиационной обстановки в Чернобыльской зоне отчуждения", - говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter. Отмечается также, что эксперты по радиационной защите провели совместные учения и обменялись опытом.

В посольстве заверили, что продолжат помогать Украине изучать последствия аварии. "Тема Чернобыля и через 35 лет после аварии остается для Германии актуальной. Все эти годы поддерживала Украину в преодолении последствий аварии. Совместно с другими донорами Германия и далее будет заниматься вопросами Чернобыля", - прокомментировала работу экспертов посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

В свою очередь Федеральное ведомство по радиационной защите в Twitter отметило, что некоторые районы Чернобыльской зоны "все еще сильно загрязнены".

Ранее Германия неоднократно оказывала финансовую помощь для преодоления последствий аварии в Чернобыле.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы участвовали более 600 тыс. человек.