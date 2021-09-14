Голикова заявила, что повышенное пособие назначили почти 93 тыс. беременных женщин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 93 тыс. россиянок, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получили право на получение повышенных пособий. Об этом сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

О пособиях семьям с одним родителем

Более 735 тыс. семей с одним родителем получают пособие в размере половины прожиточного минимума, заявила вице-премьер.

"На 13 сентября принято 2,5 млн заявлений (на выплату пособий неполным семьям), пособие назначено более чем 735 тыс. семей на общую сумму 9,3 млрд рублей", - сказала она.

О возмещениях работодателям

Работодателям возместят частичные расходы на оплату труда принятых на работу граждан, которые были зарегистрированы как безработные в центрах занятости на 1 января 2021 года. Более 26 тыс. работодателей подали соответствующие заявления на 159 тыс. занятых мест, заявила Голикова.

"Для стимулирования трудоустройства безработных работодателям возвращают расходы на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в службах занятости на 1 января 2021 года, включая выпускников вузов и колледжей, завершивших обучение в 2020 году и зарегистрированных в качестве безработных. На сегодняшний день поступили заявления от 26 тыс. работодателей на 159 тыс. рабочих мест", - сказала она.