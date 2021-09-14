Голикова: работодателям возместят расходы за трудоустройство уже 159 тыс. безработных

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Работодателям возместят частичные расходы на оплату труда принятых на работу граждан, которые были зарегистрированы как безработные в центрах занятости на 1 января 2021 года. Более 26 тыс. работодателей подали соответствующие заявления на 159 тыс. занятых мест, заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Для стимулирования трудоустройства безработных работодателям возвращают расходы на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в службах занятости на 1 января 2021 года, включая выпускников вузов и колледжей, завершивших обучение в 2020 году и зарегистрированных в качестве безработных. На сегодняшний день поступили заявления от 26 тыс. работодателей на 159 тыс. рабочих мест", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".