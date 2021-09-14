Гейтс считает, что человечество пока не демонстрирует должной готовности к новой пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что в мире пока не предпринимается должных усилий для обеспечения готовности к возможной новой пандемии, и это вызывает тревогу. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете The Wall Street Journal .

"Я немного обеспокоен тем, что внимание, уделяемое подготовке к [возможной новой] пандемии, ниже, чем я ожидал", - сказал Гейтс.

Такая готовность, по его мнению, должна включать способность создавать вакцину в течение 100 дней и наличие производственной базы, позволяющей изготовить эту вакцину в течение последующих 100 дней в объемах, обеспечивающих мировую потребность. Для этого, указал Гейтс, необходимо инвестировать больше средств как в развитие национальных систем здравоохранения, так и в производство вакцин.

"Единственным реальным решением этой проблемы является наличие предприятий, способных изготовить вакцины для всего мира в течение 100 дней. И это выполнимо", - отметил он.

Гейтс назвал шагом в правильном направлении представленный администрацией президента Джо Байдена комплекс мер по обеспечению готовности к пандемии на общую сумму $65 млрд, но подчеркнул необходимость их реального финансирования. "Нам предстоит добивать реализации [этих мер]", - заявил он.