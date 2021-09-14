Около 33% коечного фонда Свердловской области вернули к плановому оказанию медпомощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Около 33% коечного фонда для лечения ковида перевели на оказание плановой медицинской помощи в Свердловской области. Об этом сообщил во вторник на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во вторник.

"Стабилизация [ситуации с заболеваемостью ковидом в Свердловской области] позволила нам существенно сократить количество коек. Сегодня у нас в общей сложности где-то около 33% коечного фонда освобождено под плановую медицинскую помощь. Того коечного фонда, который прежде использовался для лечения коронавирусной инфекции", - сказал Креков.

В последней редакции документа министерства здравоохранения Свердловской области от 23 августа, мощность коечного фонда в регионе составляла 9 542 койки для больных ковидом, из которых 894 - реанимационные.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 498 случаев. По последним данным на 14 сентября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 130 тыс. случаев коронавируса, более 120 тыс. человек выздоровели и 5 тыс. умерли.