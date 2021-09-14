Путин считает, что любых руководителей, включая его самого, всегда есть за что критиковать

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что у граждан всегда есть основания критиковать власти, в том числе и его самого.

Во вторник он провел телемост с руководителем Тульской области Алексеем Дюминым, во время которого к главе государства также смогли обратиться представители общественности региона. Один из участников встречи рассказал о том, что медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в области значительно улучшилась за последние годы, и поблагодарил президента и губернатора за это.

"Должен вам вот сказать: всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области, - отреагировал Путин. - И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича - там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает".

Однако, продолжил президент, по этому направлению Дюмин "приложил немало усилий для того, чтобы сдвинуть ситуацию с той мертвой точки, где она находилась в предыдущие годы". "Действительно проявил настойчивость, и у меня был неоднократно с этими вопросами, и в правительстве. Мне очень приятно слышать, что ситуация реально меняется к лучшему", - подытожил он.