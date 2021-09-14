В Северной Осетии установили личность погибшего на войне пилота истребителя

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Северной Осетии установили личность пилота советского истребителя И-16, потерпевшего крушение во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Поисковики отряда МВД по Северной Осетии "Долг и Честь" установили личность пилота советского истребителя И-16, сбитого в период боев на подступах к Владикавказу в 1942 году", - говорится в сообщении.

Фрагменты останков пилота, его амуниция, элементы несущей конструкции самолета, отдельные узлы и агрегаты двигателя, детали вооружения и оснастки советского истребителя были обнаружены на месте падения самолета И-16 в ходе поисковых работ в сентябре 2020 года.

На основе полученных архивных данных была установлена личность пилота. Им оказался старший сержант Адамович Георгий Васильевич, 1915 года рождения, уроженец Белорусской ССР, Гомельской области, города Жлобин. В настоящее время налажено взаимодействие с поисковиками Белоруссии с целью поиска родственников на родине пилота.

Останки солдата захоронены в Майрамадаге на территории мемориального комплекса музея защитников Суарского ущелья.