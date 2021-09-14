Почти 100 новых школьных автобусов поступили в Волгоградскую область

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 100 школьных автобусов вместимостью от 10 до 30 человек поступили в Волгоградскую область. В ближайшее время новый транспорт распределят по всем муниципальным образованиям, сообщает во вторник пресс-служба правительства Волгоградской области.

"Волгоградская область конструктивно взаимодействует с федеральным центром по программе обновления автопарка школьных автобусов. В этом году мы получили самый крупный для региона транш - 99 машин, транспорт отправится во все муниципальные районы. Важно, что машины соответствуют всем правилам перевозки детей", - цитирует пресс-служба председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Ларису Савину.

В настоящее время школьный автопарк Волгоградской области обновлен на 91%, за последние шесть лет в регион поступило 460 единиц новой техники. Возможностями школьного автопарка ежедневно пользуются почти 11 тыс. детей из 700 населенных пунктов. В целях безопасности все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами в соответствии с техрегламентом.