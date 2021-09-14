Дом культуры в Дагестане впервые отремонтировали с 1967 года

МАХАЧКАЛА, 14 сентября./ТАСС/. Сельский дом культуры открыли в населенном пункте Тинит Табасаранского района Дагестана. Старое здание было построено в 1967 году и ни разу не ремонтировался, сообщили во вторник в пресс-службе районной администрации.

"В селении Тинит Табасаранского района состоялось открытие обновленного Дома культуры после капитального ремонта. Ремонтные работы были проведены в рамках реализации проекта "Местные инициативы". Старое здание было построено в 1967 году. За 54 года ни разу не ремонтировался", - сказали в администрации района.

Как рассказали в пресс-службе администрации района, в здании полностью заменена кровля, полы, потолки, выполнены работы по внутренней и наружной отделке, устроен зал для общественных мероприятий со сценой и т. д.

"Мы уделяем большое внимание состоянию учреждений культуры в населенных пунктах района и работа по приведению их в надлежащее состояние будет продолжена. Это возможно при активной поддержке населения и участии в различных государственных программах развития", - приводит слова главы района Магомеда Курбанова пресс-служба с церемонии открытия объекта.

Программа "Местные инициативы" предполагает реализацию проектов муниципалитетов в разных отраслях, их финансирование осуществляется из бюджета республики, из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2021 году в Дагестане будет реализовано 84 проекта "Местные инициативы". Проекты будут реализованы в 31 муниципальном образовании республики. В частности, планируется строительство футбольных мини-полей, капитальный ремонт детских садов, сельских домов культуры, библиотек и музеев, благоустройство детских игровых площадок, парков и скверов, спортивных и пожарных объектов, дорог и пешеходных зон, модернизация уличного освещения и водопроводных сетей. Все объекты будут завершены к концу текущего года.