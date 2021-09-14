Псковские власти построят 199 фельдшерско-акушерских пунктов до 2025 года

ТАСС, 14 сентября. Власти Псковской области планируют построить 199 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) до 2025 года. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в регион полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.

"В рамках специализированной программы планируется возвести 199 ФАПов до 2025 года. В этом году начинается строительство 23 объектов. Конкурс состоялся, подрядчик определен и в ближайшее время выйдет на площадки", - сообщил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что одновременно регионом уже формируются участки для перспективного строительства фельдшерско-акушерских пунктов в последующие годы. Александр Гуцан отметил, что при строительстве и учебного учреждения, и фельдшерско-акушерских пунктов повышенное внимание необходимо уделять не только высокому качеству строительства и отделки внутри помещений, но и благоустройству прилегающих территорий.

Михаил Ведерников отметил крайне высокий дефицит медицинских кадров, который на протяжении многих лет характерен для Псковской области. По его мнению, развитие областного медицинского образования поможет решить столь острый для региона кадровый вопрос. Губернатор сообщил, что проработан проект строительства учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского государственного университета. Проект поддержал президент России Владимир Путин, который несколько дней назад находился в регионе с рабочим визитом. По поручению главы государства на возведение этого объекта будет направлено порядка 1 млрд рублей.