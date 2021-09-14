Британский регулятор одобрил препарат от Moderna для ревакцинации от COVID-19

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Британский медицинский регулятор разрешил использование мРНК-вакцины производства американской компании Moderna для ревакцинации от коронавируса нового типа, доведя общее количество одобренных препаратов до трех. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Джун Рейн, главы Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

"9 сентября мы подтвердили , что вакцины от COVID-19, произведенные [компаниями] Pfizer и AstraZeneca, могут быть использованы в качестве безопасных и эффективных бустерных доз", - сказала Рейн. "Вместе с этим мы изучили данные по вакцине Moderna для использования в качестве бустера, этот вопрос был также рассмотрен Комиссией по лекарствам для медицинского применения (CHM, консультирует правительство Великобритании), которая пришла к выводу, что вакцина Moderna может быть использована в качестве безопасной и эффективной бустерной дозы, в том числе в виде половины дозы, что также дает действенный стимул антителам", - добавила она.

Ранее во вторник глава Минздрава Саджид Джавид сообщил, что правительство Великобритании предложит жителям ревакцинироваться от COVID-19, чтобы избежать роста заболеваемости осенью и зимой. Ревакцинация показана медицинским и социальным работникам, всем лицам старше 50 лет и более молодым британцам, которые могут быть особо уязвимы для вируса по состоянию здоровья, и тем, кто живет под одной крышей с людьми, у которых ослаблена иммунная система. Третьи прививки тем, кто прошел курс вакцинации полгода назад или более, начнут делать уже со следующей недели. По оценкам ведомства, программой ревакцинации будет охвачена примерно половина населения страны - 33-35 млн человек.

Ранее об отсутствии данных, подтверждающих необходимость бустерных прививок, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специалисты ВОЗ и многие другие эксперты настаивают на том, что в условиях дефицита вакцин в мире прививки должны сначала получать те, кому они наиболее необходимы. Организация призывает ввести временный мораторий на бустерные прививки от COVID-19, чтобы спасти максимальное число жизней.