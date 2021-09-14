Посольство РФ сообщило, что россияне могут въехать в Кению по ПЦР-тесту

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Граждане России могут приехать в Кению на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом сообщили ТАСС во вторник в посольстве России в Кении.

"Правила въезда в Кению для россиян не отличаются от требований ко всем остальным иностранцам. Местные власти не признают сертификаты о вакцинации (вне зависимости от препарата) в качестве основания для въезда в страну, - информировали в диппредставительстве. - Прибытие и убытие из Кении осуществляется строго в соответствии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, требуется также получить специальный QR-код".

В понедельник стало известно, что Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. В Кению будут отправляться рейсы из Москвы в Найроби дважды в неделю.

Кения расположена на востоке Африки, на юго-востоке омывается Индийским океаном. В стране десятки национальных парков и заповедников, в том числе Национальный парк Цаво, парк Масаи-Мара и парк Ватаму.