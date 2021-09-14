В Италии выпустили три марки к 700-летию смерти поэта Данте Алигьери

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Три марки выпущены во вторник к 700-летию со дня смерти поэта и основоположника итальянского литературного языка Данте Алигьери (1265-1321). Об этом сообщила государственная почтовая компания Poste Italiane.

"Три марки, посвященные Данте Алигьери, были выпущены сегодня, в 700-ю годовщину его смерти. На них изображены ад, чистилище и рай, - говорится в записи службы в Twitter. Тираж марок номиналом чуть более €1 составляет 300 тыс. экземпляров для каждой.

Как отмечает агентство ANSA, изображения отличаются от тех, которые многократно использовались в прошлом и выполнялись в классическом стиле. На одной из марок Данте изображен на платформе станции метро, позади видны несколько человеческих фигур, склонившихся над светящимися экранами электронных устройств. Композиция олицетворяет чистилище.

По словам представителя министерства экономического развития Италии Анджело ди Стази, выбор был сделан в пользу современной трактовки, чтобы "привнести глоток свежего воздуха в панораму выпусков [итальянских марок]".

Данте Алигьери, уроженец Флоренции (область Тоскана), считается основоположником литературного итальянского языка. Данте, перу которого принадлежат такие произведения и трактаты, как "Пир", "Новая жизнь", "Цветок" и "О народной речи", был не только поэтом и мыслителем, но и политическим деятелем. За свои взгляды и в результате внутренней борьбы властных групп во Флоренции он после двухлетнего пребывания в правительстве родного города в 1302 году был изгнан и оставшуюся жизнь провел в изгнании.