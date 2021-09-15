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Председатель ГА ООН считает, что каждый человек должен быть вакцинирован к концу 2022 года

Абдулла Шахид сообщил о намерении организовать встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства

ООН, 15 сентября. /ТАСС/. Мир должен достичь цели всеобщей вакцинации от коронавируса в конце 2022 года. Об этом во вторник заявил новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года", - сказал он на брифинге для журналистов.

Шахид добавил, что намерен в начале следующего года организовать встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства, на которую намерен пригласить ведущих экспертов и мировых лидеров. "Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся", - резюмировал он.

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Генассамблея ООНПандемия COVID-19
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