Сообщение об угрозе взрыва в университете в Хабаровске оказалось ложным

ХАБАРОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили Дальневосточный государственный университет путей сообщения в Хабаровске после сообщения об угрозе взрыва, ничего опасного не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

"Вызов был, никакой угрозы нет, все проверено", - сказали в пресс-службе.

Проводится проверка.

Как сообщали ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края, сообщение поступило от человека с психическими расстройствами, на место были направлены экстренные службы.

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения обучаются свыше 23 тыс. студентов. В структуру заведения входят институты и факультеты в Хабаровске, а также региональные институты в городах дальневосточных регионов, в частности, в Южно-Сахалинске, Тынде, Свободном и Уссурийске.