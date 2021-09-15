В павильонах "Здоровая Москва" прошли диспансеризацию более 200 тыс. человек

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Диспансеризацию прошли более 200 тыс. человек в павильонах "Здоровая Москва", сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В павильонах проекта "Здоровая Москва" прошли диспансеризацию более 200 тыс. человек, 60% из них - люди трудоспособного возраста. Чаще всего врачи обнаруживают у пациентов риски сердечно-сосудистых заболеваний. Комплексное обследование помогает вовремя предотвращать развитие серьезных болезней", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, у более чем 22% пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18% посетителей - уровень глюкозы, у более чем 14% прошедших чек-ап - артериальное давление. Еще одна распространенная проблема - избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям.

"Своевременное выявление болезней при правильном подходе дает возможность не только избежать тяжелых последствий - комплексное обследование в "Здоровой Москве" позволяет предотвращать возникновение серьезных заболеваний и помогает многим жителям столицы вовремя получить необходимую медицинскую помощь", - сказала Ракова.

После диспансеризации при необходимости пациента сопровождают специалисты телемедицинского центра. Посетители, которым необходимы дополнительные обследования или консультации, не остаются без внимания.