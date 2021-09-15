Более 10 тыс. телемедицинских консультаций получили беременные пациентки с COVID в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московские врачи провели более 10 тыс. телемедицинских консультаций для беременных пациенток с COVID-19. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Беременные женщины с коронавирусной инфекцией требуют особого внимания. Поэтому мы создали специализированную службу, в задачи которой входит постоянное дистанционное отслеживание их состояния. При появлении клинических проявлений пациентки сразу направляются на дополнительные обследования, чтобы минимизировать риск тяжелого течения COVID-19. За время работы нового центра врачи проконтролировали состояние почти двух тысяч пациенток, совершив более 10 тысяч звонков", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что более 500 человек были направлены специалистами на дальнейшие обследования в специально созданные для беременных пациенток с COVID-19 стационары кратковременного пребывания. Каждую из них на специальном транспорте доставили в учреждение, а затем отвезли обратно домой.

Созданные по новым алгоритмам стационары кратковременного пребывания при городских клинических больницах № 15 имени О. М. Филатова и № 52 позволяют беременным не пересекаться с другими пациентами с коронавирусной инфекцией и при этом получать весь спектр медицинской помощи.

"В список обязательных обследований и осмотров в стационарах кратковременного пребывания входит 14 пунктов. В их числе инструментальные и лабораторные исследования: кардиотокография, доплерография вен нижних конечностей и низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки с применением рентгенозащиты или УЗИ легких. Кроме того, женщины могут получить лечение, включающее при необходимости самые современные препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител и иммуноглобулина человека против COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года в Москве начали действовать новые алгоритмы ведения беременных пациенток с COVID-19.