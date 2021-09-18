Блокадники, не подпадающие под федеральную льготу, получат выплаты из бюджета Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Жители блокадного Ленинграда, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев и не имеют статус федеральных льготников, получат выплату в сумме 50 тыс. рублей в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни из средств городского бюджета. Такое решение приняли на совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства 18 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

"Губернатор Александр Беглов провел совещание с членами правительства Санкт-Петербурга. На нем было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату 50 тыс. рублей петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент России Владимир Путин подписал 17 сентября указ о единовременной выплате в сумме 50 тыс. рублей гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Выплаты они будут получать из федерального бюджета.

В декабре 2019 года в Социальный кодекс Санкт-Петербурга по инициативе Беглова внесли изменения, в соответствии с которыми горожане, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получают за счет городского бюджета те же меры социальной поддержки, что и люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" - из федерального бюджета.

По данным городской администрации, к этой категории в Петербурге относятся 2 150 жителей. "Губернатор дал поручение подготовить постановление правительства Санкт-Петербурга о предоставлении им единовременной выплаты им из городского бюджета", - сообщили в пресс-службе.