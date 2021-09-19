Матвиенко поддержала решение о выплатах региональным блокадникам наравне с федеральными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение о выплатах к 80-летию открытия Дороги жизни всем блокадникам, включая федеральных льготников и тех, кто приравнен к этой категории на городском уровне. Об этом она сказала в воскресенье журналистам в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что решение президента РФ Владимира Путина, "ленинградца, отец которого воевал, защищал Ленинград", о выплатах - это серьезный знак внимания к блокадникам

"Мы все хорошо знаем, что такое блокада. За медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" стоят нечеловеческие испытания тех, кто это пережил, и беспримерный героизм, беспримерный подвиг. Мне кажется, очень своевременно и правильно это было сделано в год 80-летия открытия Дороги жизни, которая спасала наших жителей. Я очень рада, что этот год отмечен дополнительными выплатами. И правильно поступил, на мой взгляд, и губернатор Санкт-Петербурга, который принял решение из регионального бюджета сделать выплаты тем, кто менее четырех месяцев прожил в Ленинграде", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин подписал 17 сентября указ о единовременной выплате в сумме 50 тыс. рублей гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Выплаты им будут произведены из федерального бюджета.

Правительство Петербурга приняло решение о том, что жители блокадного Ленинграда, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев и не имеют статус федеральных льготников, получат такую же выплату из средств городского бюджета.

Дорога жизни

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы единственной транспортной магистрали, соединявшей блокадный Ленинград со страной через Ладожское озеро. Дорога жизни начала работу 22 ноября 1941 года и действовала две зимы. В период навигации доставка продовольствия и эвакуация людей осуществлялись на буксирах с баржами и кораблях, а зимой машины шли по ледовой дороге. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.