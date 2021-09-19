Блокадники получат выплаты к 80-летию открытия Дороги жизни в Петербурге до 1 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Жители блокадного Ленинграда, которым будет предоставлена выплата к 80-летию открытия Дороги жизни из бюджета Санкт-Петербурга, получат деньги до 1 октября. Как сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации, об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Постановление устанавливает для граждан, проживавших в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев, получение единовременной выплаты - 50 тыс. рублей. <...> Комитет по социальной политике в течение пяти рабочих дней должен утвердить порядок предоставления выплаты. Перечисление выплаты должно быть произведено до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Президент РФ Владимир Путин подписал 17 сентября указ о единовременной выплате в сумме 50 тысяч рублей гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях республик Абхазия, Южная Осетия и Приднестровья. Выплаты им будут произведены из федерального бюджета.

Правительство Петербурга приняло решение о том, что жители блокадного Ленинграда, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев и не имеют статус федеральных льготников, получат такую же выплату из средств городского бюджета.

По данным городской администрации, к этой категории в Петербурге относятся 2 150 жителей. "Комитету финансов Санкт-Петербурга предписано выделить 107 млн 500 тыс. рублей на предоставление им единовременной денежной выплаты из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга", - уточнили в пресс-службе.