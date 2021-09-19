Власти Северной Осетии планируют реконструкцию пульмонологического центра в Фиагдоне

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют реконструировать пульмонологический центр в Фиагдоне, а также включить медучреждения в федеральную программу. Об этом заявил в воскресенье на сессии парламента республики избранный глава региона Сергей Меняйло.

"Для нас в центре внимания социальные вопросы, направления, которые прежде всего нуждаются в серьезных преобразованиях. Это здравоохранение и образование. <...> Мы запланировали, и на это уже есть поручение президента России - реконструкция пульмонологического центра в Фиагдоне. На начальном этапе мы обеспечим его легким оборудованием, оно уже закупается и в ближайшее время будет поставлено. На втором этапе включим это лечебное учреждение в федеральную программу, которая позволит сделать из него передовую, современную медико-реабилитационную клинику", - сказал он.

Меняйло отметил, что в связи с вызовами, перед которыми пандемия ставит здравоохранение, есть вопросы, которые также нельзя выпускать из вида. "Это обеспечение лекарствами льготных категорий населения, онкобольных, а также развитие узкопрофильной высокотехнологичной медицинской помощи", - добавил глава региона.

В воскресенье депутаты парламента Северной Осетии избрали на пост главы региона Сергея Меняйло, который временно исполнял обязанности руководителя республики. Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы региона Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.