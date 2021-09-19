Вопросы истории и культуры адыгов обсуждают на юбилейном конгрессе МЧА в Нальчике

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 70 делегатов из российских регионов и разных стран собрались в воскресенье на конгресс Международной черкесской ассоциации (МЧА) в Нальчике. На юбилейном форуме общественников обсуждаются вопросы сохранения и развития истории и культуры адыгов (черкесов), живущих в разных странах мира, сообщил ТАСС и.о. министра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарии (КБР) Анзор Курашинов.

"Конгресс МЧА юбилейный, в этом году организации исполняется 30 лет. Сегодня в Нальчик съехались более 70 делегатов из регионов РФ и тех стран, где представлены диаспоры черкесов. На таких форумах обсуждаются общенародные проблемы - сохранение языка, культуры, адыгской идентичности... Спектр вопросов очень широк: и глобальные, и те, которые не терпят отлагательства, но в основном работа направлена на сохранение истории, культуры, языка, основной целью является связь между адыгами, разбросанными по многим странам мира", - рассказал Курашинов.

Начальник департамента национальной политики администрации президента РФ Татьяна Вагина зачитала на форуме поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина. "Вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия неизменно уделяется приоритетное внимание государства. Отрадно, что в этой серьезной, востребованной работе принимают деятельное участие такие крупные организации, как Международная черкесская ассоциация, которой в этом году исполняется 30 лет. Особого внимания заслуживают усилия ассоциации по поддержанию мира и согласия на Северном Кавказе, ваш конструктивный диалог с государственными структурами и институтами гражданского общества", - отмечено в обращении.

История в составе России

Выступая на открытии конгресса, глава КБР Казбек Коков подчеркнул, что Кабардино-Балкария имеет вековую историю обретения народами автономии субъекта в составе Российской Федерации. "Этот статус положил начало преобразованию всех сторон жизни, политического и общественного устройства, экономического и социального уклада, открывает широкие перспективы для развития. Это особенно важно для сохранения этнической идентичности и самобытности нашего народа, укрепления ее духовного, национально-культурного, интеллектуального потенциала. Необходимо подчеркнуть, что сегодня Российская Федерация остается единственной страной в мире, где адыгские народы имеют полноправную субъектность, и где созданы гарантии для сохранения родных языков, национальной культуры, исконных духовных ценностей и традиций", - сказал Коков.

Участники форума заслушали доклад президента МЧА Хаути Сохрокова о проделанной работе за прошедшие три года. Он был переизбран на эту должность на конгрессе. В работе форума принимают участие делегаты и гости из Турции, Иордании, Сирии, Израиля, Европы, Абхазии, Ливана, а также из регионов России - Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев.

День адыгов (черкесов)

В КБР проходят мероприятия, посвященные Дню адыгов (черкесов), которые из-за пандемии коронавируса в большинстве своем состоятся с небольшим количеством участников, а также в режиме онлайн. "20 сентября отмечается День адыгов, но в соответствии с указом главы КБР по ограничительным мерам [из-за эпидемиологической ситуации], широкомасштабных мероприятий не будет, однако праздничные мероприятия состоятся во всех районах и городах", - добавил Курашинов.

День адыгов (черкесов) отмечается в КБР 20 сентября с 2014 года и является выходным днем, в плане празднования даты более 20 пунктов. В воскресенье вечером состоится этнокультурный фестиваль "Черкесское гостеприимство - XXI". В здании Кабардинского театра в Нальчике организована выставка, посвященная жизни и деятельности Исхака Машбаша. 20 сентября в Национальном музее КБР откроется выставка заслуженного деятеля культуры РФ Бориса Утижева и народного художника КБР Заурби Бгажнокова. В понедельник по местному телевидению покажут документальный фильм режиссера Владимира Ворокова о Марии Темрюковне Черкасской (Идаровой) и царе Иване Грозном.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, состоящего из кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, КБР, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ, согласно переписи 2010 года, составляет 718,7 тыс. человек.